Более 250 сотрудников предприятий Кузбасса обучат бережливым технологиям

Обучение на интерактивных площадках «Фабрика процессов» и «Фабрика офисных процессов» в этом году пройдут свыше 250 сотрудников предприятий Кузбасса. Это стало возможно в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном министерстве экономического развития.
«Обучение позволяет на практике ознакомиться с методами бережливого производства и убедиться, что даже небольшие изменения в организации труда способны значительно повысить эффективность работы. Это напрямую влияет на конкурентоспособность кузбасских компаний, рост производительности труда и устойчивое развитие экономики региона», — отметила заместитель председателя правительства региона — министр экономического развития Елена Галеева.
Учебные площадки максимально приближены к реалиям промышленных предприятий и офисов. Эксперты регионального центра компетенций научат сотрудников выявлять потери и оптимизировать производственные потоки, работать с договорами поставки, сокращая документооборот и снижая себестоимость процессов. Напомним, с момента запуска программы уже проведено более 150 обучающих сессий, участниками которых стали свыше 2 тыс. сотрудников кузбасских компаний.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.