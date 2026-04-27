Спикер Донского парламента предложил сделать изучение культур народов России обязательным

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко выступил на заседании Совета законодателей РФ. Он рассказал федеральным коллегам об уникальном опыте Донского края по выстраиванию добрососедских отношений и озвучил предложения, которые могут изменить образовательные стандарты страны. Председатель Заксобрания отметил, что для Ростовской области многонациональность — это основа жизненного уклада.
— Для всех очевидно, что объявленный Президентом Год единства народов России посвящен важнейшей фундаментальной составляющей жизненной силы нашего государства, — заявил Александр Ищенко.
Вспоминая историю, он отметил колоссальный вклад армянских и греческих общин в развитие региона. По словам спикера ЗС, основание армянских поселений дало мощнейший толчок ремеслам и торговле, а старейшим зданием Ростова по сей день остается армянская церковь Сурб-Хач. В качестве другого примера была названа «культурная жемчужина» Таганрога — дворец греческого мецената Алфераки.
— У нас на Дону селились греки, калмыки, татары. Во многих казачьих семьях турецкая и черкесская кровь. Коренными жителями Донского региона стали корейцы… Мы очень гордимся, что в Ростовской области проживают представители 139 национальностей.
Опираясь на исторический опыт, Александр Ищенко предложил сделать обязательным включение в программы школ и вузов модулей по изучению культур и традиций народов России. При этом спикер призвал уходить от скучных лекций:
— Считаю, в наше время было бы полезным внедрять в школьные программы такого рода игровые, творческие, интерактивные перевоплощения.
Также Александр Ищенко предложил обеспечить государственную поддержку культурных мероприятий, направленных на популяризацию традиций народов страны, и развивать программы молодежных обменов.
