Кладбища в Нижнем Новгороде оборудуют камерами видеонаблюдения

Очередной акт вандализма произошёл на нижегородском кладбище. На этот раз неизвестные подожгли мусорные баки, и произошёл пожар, в котором пострадали захоронения.
«Благодаря быстрой реакции сотрудников кладбища и пожарных возгорание не принесло ещё большего ущерба», — сообщил в соцсетях мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Также он рассказал, что на дальних кварталах кладбища, ближе к лесу, служители не раз фиксировали случаи катания на мопедах групп молодёжи, которые занимаются также сознательным вредительством, поджигая мусорные баки. В этот раз огонь с них и перекинулся на землю.
К сожалению, это не первый случай вандализма. Так, некоторое время назад на Новосормовском кладбище неизвестные в поисках ценных вещей вскрыли склеп. Чтобы разграбить захоронение, мародёры, скорее всего, пользовались спецтехникой и орудовали не один день. А до этого около 80 нижегородцев обратились в полицию по поводу краж кладбищенских оград. Их расхитители сдают на металлолом.
В соцсетях люди рассказывают свои истории.
«А у нас на кладбище Сортировочном в прошлом году украли с могил 2 гробницы. Одна железная — на металлолом, видимо, а другая — гранитная. Ничего святого у людей не остаётся», — написала пользователь Елена Игошева.
«На Сормовском с папиной могилы тоже сняли гробницу. В этом году планирую новую поставить. Кто взял — это на их совести», — поделилась переживаниями Ольга Серова.
В большинстве случаев найти виновных не удаётся, и людям приходится восстанавливать памятники и надгробия за свой счёт.
Что касается инцидента с возгоранием на кладбище, то глава города назвал произошедшее бесовщиной и выразил уверенность, что в скором времени это мракобесие прекратится. И помочь в этом должно не только перевоспитание подрастающего поколения, но и современные технологии, а именно камеры видеонаблюдения.
В этом году их планируют установить на кладбищах «Копосово-Высоково», «Новосормовское», «Стригинское» и «Новое Стригинское». Проект реализуется в рамках масштабной программы благоустройства, рассчитанной на 2026−2031 годы. И в конечном счёте это должно помочь навести порядок на мемориальных территориях.
