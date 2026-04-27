В июле состоится первый морской круиз к острову Монерон на Сахалине

Первый выход теплохода «Игорь Фархутдинов» по маршруту «Корсаков — Монерон — Крильон — Корсаков» запланирован на июль этого года, сообщили в Министерстве туризма Сахалинской области. Развитие путешествий отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Морская поездка рассчитана на сутки. В рамках тура гости смогут посетить остров Монерон и увидеть главные достопримечательности природного парка, отправиться на лодке в бухту Кологераса, погрузиться с маской и ластами, чтобы изучить подводный мир острова. На обратном пути судно пройдет достаточно близко от мыса Крильон, где совершит остановку.
«Наш регион — единственный в России, целиком расположенный на островах. Потрясающая природа Сахалина, Монерона и Курил покоряет с первого взгляда, но истинная островная красота раскрывается именно с моря. Это незабываемое зрелище, которое пока видели единицы. Круиз — это первый шаг в развитии морского туризма и к тому, чтобы сделать эти виды доступными для туристов. Пассажиры судна не просто отправятся к Монерону, а смогут ощутить все плюсы настоящего круизного тура. Сам процесс путешествия будет для них насыщенным на разные активности в течение суток», — отметил министр туризма региона Артем Лазарев.
На маршрут выйдет комфортное и безопасное пассажирское судно усиленного ледового класса «Игорь Фархутдинов», способное принять до 100 пассажиров. Всего на сезон запланировано пять рейсов: 1 и 28 июля, 11 и 25 августа, а также 15 сентября.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.