Сергей Агафонов — о службе в вооруженных силах и мерах поддержки участников СВО

Если говорить о желании молодых людей служить, Нижегородская область — лидер по отправке в так называемые «элитные» войска, это президентские и преображенские полки. Как тенденция исполняется в этом году? Отправляем ли туда нижегородцев? В детстве я мечтал служить в воздушно-десантных войсках. Видел себя в тельняшке, в голубом берете. Но так как в одной из ситуаций мне поломали нос, я не прошел медицинскую комиссию, поэтому я стал курсантом челябинского танкового училища. И нисколько об этом не жалею! И то, что мне дала армия, это очень много. И если бы меня сейчас спросили, а как бы ты поступил в тот момент, когда тебе было 18 лет, я бы свое решение не поменял ни в коем случае. Как сегодня военкоматы работают с людьми, которые хотят служить своей стране «на передовой», а именно в рамках специальной военной операции? Какие меры поддержки есть у членов их семей? Куда отправляются люди, заключившие военный контракт на службу в зоне проведения СВО? По закону каждый призывник имеет право выбора — пойти на военную службу по призыву, либо сразу заключить контракт с Министерством обороны РФ. Право выбора есть у каждого. И я скажу так, что есть ребята, которые сразу говорят: «Я пойду служить по контракту».