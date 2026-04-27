Сергей Агафонов — о службе в вооруженных силах и мерах поддержки участников СВО

Военный комиссар Нижегородской области Сергей Агафонов в интервью на телеканале «Волга 24» рассказал о перспективах военной службы, а также о том, как правительство Нижегородской области поддерживает участников СВО и их семей.
Если говорить о желании молодых людей служить, Нижегородская область — лидер по отправке в так называемые «элитные» войска, это президентские и преображенские полки. Как тенденция исполняется в этом году? Отправляем ли туда нижегородцев? В детстве я мечтал служить в воздушно-десантных войсках. Видел себя в тельняшке, в голубом берете. Но так как в одной из ситуаций мне поломали нос, я не прошел медицинскую комиссию, поэтому я стал курсантом челябинского танкового училища. И нисколько об этом не жалею! И то, что мне дала армия, это очень много. И если бы меня сейчас спросили, а как бы ты поступил в тот момент, когда тебе было 18 лет, я бы свое решение не поменял ни в коем случае. Как сегодня военкоматы работают с людьми, которые хотят служить своей стране «на передовой», а именно в рамках специальной военной операции? Какие меры поддержки есть у членов их семей? Куда отправляются люди, заключившие военный контракт на службу в зоне проведения СВО? По закону каждый призывник имеет право выбора — пойти на военную службу по призыву, либо сразу заключить контракт с Министерством обороны РФ. Право выбора есть у каждого. И я скажу так, что есть ребята, которые сразу говорят: «Я пойду служить по контракту».
Служба по контракту — это определенный социальный лифт для молодого человека в его жизни, это и статус, и определенные социальные гарантии и повышенное денежное удовольствие. Главное — проявить себя в сложное для нашей страны время. Когда мужчина показывает, что он, действительно, мужчина, что он защитник своей страны, своего города, своей области, своей семьи — это особое уважение.
А те ребята, которые выбирают службу по призыву, я хочу сказать им и их родителям, что ни один молодой человек, который идет на службу по призыву, в зону проведения специальной операции не направится. Они будут проходить службу на территории нашего государства. Это определено законом — только на территории нашего государства.
Если говорить о желаниях контрактников, многие хотят служить не просто где-то, а в конкретном подразделении. Например, войска БПЛА — достаточно новое образование. Как молодой человек может попасть в данные войска? Войска беспилотных систем — это новый вид контракта в вооруженных силах. Время диктует новые требования, и ребята, которые имеют навыки управления беспилотными летательными аппаратами, они точно смогут найти себе применение. Беспилотные системы — это и роботизированные наземные комплексы, и морские комплексы, и воздушные комплексы.
Желательно, чтобы у ребят была развита моторика рук, чтобы они знали какие-то азы, например, английского языка, чтобы они имели начальные игровые навыки. Состояние здоровья должно быть годным. Молодые люди не должны иметь судимости, естественно, наличие высшего образования.
Говоря о мерах социальной поддержки, каждому гражданину Нижегородской области, который заключает контракт с вооруженными силами и уходит для участия в специальной военной операции, от нашего субъекта предусмотрен целый комплекс мер социальной поддержки. Во-первых, подписывается социальный контракт с членами семей участников СВО, который представляет широчайший спектр льгот, услуг и преференций каждому члену семьи участника СВО.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заботится о семьях участников. Он о них думает и делает все, чтобы они ни в чем не нуждались. Но не только губернатор и правительство региона проявляют заботу к семье человека, который принимает участие в СВО. Много ли иностранных граждан, которые хотят пойти на СВО? Что касается иностранных граждан, в соответствии с новой нормативной базой, иностранный гражданин, который претендует на получение гражданства нашей страны, должен отслужить по контракту в вооруженных силах, если он годен по состоянию здоровья и по возрастным показателям.
Такие люди есть, которые знают данные требования, приходят, оформляют контракт и по возвращении получают гражданство нашей страны, становятся полноправными членами нашего государства.