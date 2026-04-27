Нижегородский бизнесмен Дмитрий Аржанов подал заявление о банкротстве

Сумма подтвержденных долгов составляет 1,7 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородский бизнесмен Дмитрий Аржанов подал заявление о собственном банкротстве. Документ поступил в арбитражный суд региона 24 апреля. Дату рассмотрения заявления пока не назначили.

Согласно данным судебной картотеки, сумма заявленных требований составляет 1,7 миллиарда рублей.

Напомним, Дмитрий Аржанов — бывший владелец холдинга «ТНС Энерго». В ноябре 2020 года его арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с августа 2011 по октябрь 2020 года топ-менеджеры компании, включая Аржанова, похитили более 5,5 миллиарда рублей. Деньги от конечных потребителей электроэнергии не перечислялись поставщику, а уходили на счета других компаний, среди которых были и оффшорные. В ноябре 2020 года Аржанова заключили под стражу, а в марте 2023-го перевели под домашний арест.