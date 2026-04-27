Нижегородский бизнесмен Дмитрий Аржанов подал заявление о банкротстве

Напомним, Дмитрий Аржанов — бывший владелец холдинга «ТНС Энерго». В ноябре 2020 года его арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с августа 2011 по октябрь 2020 года топ-менеджеры компании, включая Аржанова, похитили более 5,5 миллиарда рублей. Деньги от конечных потребителей электроэнергии не перечислялись поставщику, а уходили на счета других компаний, среди которых были и оффшорные. В ноябре 2020 года Аржанова заключили под стражу, а в марте 2023-го перевели под домашний арест.