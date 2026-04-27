18 деревьев упали из-за штормового ветра в Нижнем Новгороде

Из-за непогоды в Нижнем Новгороде зафиксировали падение 18 деревьев. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Прогнозируются продолжительные осадки в виде смешанных дождевых и снеговых осадков. Все это будет сопровождаться штормовым ветром, скорость которого достигает 23 метров в секунду.
Уже зафиксировано падение 18 деревьев. К устранению последствий сильного ветра привлечены районные администрации, дорожные службы, энергетические компании, спасатели из отряда гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а также управляющие компании.
Власти также отслеживают обстановку на дорогах. Поставлена задача держать технику, оснащенную противогололедными реагентами, в состоянии готовности для оперативной обработки дорожного полотна и опасных участков. Пока еще нет необходимости прямого вмешательства.
В таких погодных условиях повышенная осторожность каждого жителя имеет первостепенное значение, отметил мэр Нижнего Новгорода. Нижегородцев просят проявлять бдительность при перемещении по городу, а в условиях надвигающегося снегопада рекомендуется воздержаться от использования личного автотранспорта, оснащенного летними шинами.
Ранее сообщалось, что штормовой ветер до 23 м/с накроет Нижегородскую область 27 и 28 апреля.