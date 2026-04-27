В Липецке отопительный сезон завершат 30 апреля

Источник: Коммерсантъ

В конце этой короткой рабочей недели, 30 апреля, в Липецке начнут отключать отопление. О принятии такого решения сообщила и. о. мэра города Светлана Бедрова.

Глава облцентра пояснила, что среднесуточная температура еще не достигла уровня +8°C на протяжении пяти дней, однако уже на следующей неделе синоптики прогнозируют «устойчивую теплую погоду».

«С учетом этого решили не затягивать, чтобы не заходить в новый расчетный период и не начислять оплату тем, кто без счетчиков, за полный следующий месяц из-за нескольких дней», — пояснила госпожа Бедрова и напомнила, что пуск тепла будет прекращаться в течение нескольких дней.

В конце прошлой недели из-за похолодания и осадков был продлен отопительный сезон в Орловской области, а в начале — возобновлен в Воронеже.