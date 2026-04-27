«Сосновскагропромтехника» опровергла информацию о нарушенных санитарных зонах

АО «Сосновскагропромтехника» (САПТ, Нижегородская область) опровергло утверждения общественного инспектора по охране окружающей среды Дмитрия Коленкова. Ранее инспектор подал в органы прокуратуры заявление, в котором просит провести проверку того, насколько законно установлены санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятия.

На предприятии эти заявления назвали голословными и предоставили документы, в которых указано, что СЗЗ установлена в 2021 году по согласованию с Роспотребнадзором. Проект СЗЗ соответствует нормам СанПиН. Жилые дома и другие предприятия, в том числе хлебозавод «Сосновский Каравай», в границы СЗЗ не попадают. Санитарные зоны установлены по границам жилой застройки и предприятия пищевой промышленности.

В руководстве САПТ уточнили, что проект СЗЗ был разработан в соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» и требованиями СанПиН одновременно с реализацией проекта по установке газопоршневых установок (ГПУ) № 1 и № 2, в котором учтены все вредные факторы воздействия на окружающую среду. На проект СЗЗ получено экспертное заключение «Центра гигиены и экологии», который не выявил нарушений.

К пуску ГПУ № 3 и № 4, а также новой производственной площадки САПТ также разработан проект СЗЗ, который сейчас проходит необходимую экспертизу.

На ГПУ № 4 работы еще не начаты и он не может оказывать негативного воздействия на окружающую среду. На остальных ГПУ идут мероприятия по снижению такого негативного воздействия. На границах санитарных зон три раза в год проводятся исследования атмосферного воздуха и уровня шума. В 2025 году эти исследования нарушений по уровню шума и содержанию вредных веществ в воздухе не обнаружено.