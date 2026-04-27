В Полесском районе почтили память разведчика Иосифа Зварики: он прикрывал отход группы «Джек» и погиб в 1944-м

В Полесском районе у дороги близ посёлка Сосновка установлен мемориальный знак разведчику Иосифу Зварике. В ночь с 10 на 11 сентября 1944 года он прикрывал отход группы «Джек», принял неравный бой с немецкими автоматчиками и погиб. Ему было 29 лет. Фашисты подвесили смертельно раненого разведчика за ноги и написали на теле: «Так будет с каждым».