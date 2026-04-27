В Полесском районе почтили память разведчика Иосифа Зварики: он прикрывал отход группы «Джек» и погиб в 1944-м

В Полесском районе у дороги близ посёлка Сосновка установлен мемориальный знак разведчику Иосифу Зварике. В ночь с 10 на 11 сентября 1944 года он прикрывал отход группы «Джек», принял неравный бой с немецкими автоматчиками и погиб. Ему было 29 лет. Фашисты подвесили смертельно раненого разведчика за ноги и написали на теле: «Так будет с каждым».
Группа «Джек» действовала в лесах Восточной Пруссии с сентября 1944 по январь 1945 года. За полгода разведчики прошли 800 километров по бездорожью, укрываясь от облав. Они передали в центр сотни шифровок о дислокации частей, вооружении, путях сообщения и линиях связи. Эти данные помогли успеху Восточно-Прусской операции. Из 11 человек выжили только трое.
Памятник герою установили в 1970-х годах. Ежегодно в канун Дня Победы к нему приходят сотрудники и ветераны Службы внешней разведки, школьники из Калининграда и Полесского района, а также делегации из Беларуси. В этом году белорусские гости зачитали письмо от родных разведчика группы «Джек» Наполеона Ридевского.
Член совета ветеранов Управления ФСБ РФ по Калининградской области Юрий Горбушин объяснил важность памяти: «Нельзя ни солгать, ни обмануть. Мы должны донести до мальчишек правду о военных разведчиках. Они ценой жизни заплатили за победу».
Член совета землячества белорусов Михаил Лукашевич отметил, что сейчас совместный проект калининградских и белорусских школ по изучению истории группы «Джек» начинает воплощаться в жизнь. Кадеты и школьники посещают места боевой славы, награждают лучших следопытов и активистов патриотических движений, поют песни о войне.