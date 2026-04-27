Twitch оштрафовали на 3,5 млн руб

Таганский суд Москвы оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 3,5 млн руб.

Таганский суд Москвы оштрафовал видеостриминговый сервис Twitch на 3,5 млн руб., сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в телеграм-канале.

Компанию Twich Interactive, Inc признали виновной в неисполнении обязанностей владельцем социальной сети — ч. 3 ст. 13.50 КоАП России.

Суд не уточнил, о каком именно правонарушении идет речь, однако вменяемая часть статьи предусматривает наказание за повторное нарушение пункта о неисполнении владельцем соцсети обязанности по мониторингу и (или) непринятии мер по ограничению доступа к информации, подлежащей удалению в соответствии с российским законодательством.

В июле 2025 года Таганский суд также штрафовал Twitch за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети.

