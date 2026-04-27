Барнаульский изготовитель тары увеличил выработку почти на 42%

В качестве пилотного потока для внедрения инструментов бережливого производства был выбран процесс производства пластиковой тары — самого перспективного продукта для расширения ассортимента и объемов выпуска. В ходе анализа производственной цепочки были выявлены ключевые проблемы: сбои во внутренней логистике и коммуникациях между подразделениями, простои оборудования, отсутствие фиксированных мест хранения сырья и другие. Сотрудники прошли необходимое обучение инструментам бережливого производства, в том числе с использованием ресурсов платформы производительность.рф. Благодаря совместной работе команды предприятия и экспертов регионального центра компетенций время протекания процесса на пилотном потоке сократилось на 45,5%, объем незавершенного производства — на 25,3%, а выработка выросла на 41,8%.