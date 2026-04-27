Барнаульский изготовитель тары увеличил выработку почти на 42%

Предприятие «Агро-Индустрия» по производству упаковки и тары из Барнаула увеличило выработку почти на 42% по итогам шести месяцев участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
В качестве пилотного потока для внедрения инструментов бережливого производства был выбран процесс производства пластиковой тары — самого перспективного продукта для расширения ассортимента и объемов выпуска. В ходе анализа производственной цепочки были выявлены ключевые проблемы: сбои во внутренней логистике и коммуникациях между подразделениями, простои оборудования, отсутствие фиксированных мест хранения сырья и другие. Сотрудники прошли необходимое обучение инструментам бережливого производства, в том числе с использованием ресурсов платформы производительность.рф. Благодаря совместной работе команды предприятия и экспертов регионального центра компетенций время протекания процесса на пилотном потоке сократилось на 45,5%, объем незавершенного производства — на 25,3%, а выработка выросла на 41,8%.
«Мы внедрили бережливое производство на новой площадке, обучив сотрудников за 6 месяцев. Это позволило сократить циклы, снизить брак и оптимизировать персонал. Результат впечатляет: брак крышек уменьшился в 8 раз. Теперь планируем масштабировать проекты на две основные площадки — нити и мешка», — отметил генеральный директор предприятия Алексей Кочетыгов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.