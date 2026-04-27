Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трещины обнаружили на склонах Сергиевского оврага в Нижнем Новгороде

Специалисты уже обследовали опасный участок и приступят к восстановительным работам сразу после установления сухой погоды.

В Сергиевском овраге планируется провести комплекс мер по предотвращению негативных последствий из-за образовавшихся на склоне заколов. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района. Ранее обеспокоенность состоянием грунта выразили местные жители в социальных сетях, опасаясь возможного схода оползня.

Эксперты уже провели обследование территории и определили план необходимых действий. К работам по устранению трещин специалисты приступят, как только в городе установится стабильная сухая погода. Это необходимо для соблюдения технологии укрепления грунта и предотвращения дальнейшего разрушения ландшафта.

В настоящее время склон находится под постоянным наблюдением профильных служб. Ситуация мониторится в регулярном режиме и остается на контроле районной администрации.

Ранее нижегородская мэрия опровергла информацию о новом оползне у метромоста.