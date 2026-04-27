Имущество военных строителей в центре Воронежа продали за 239 млн рублей

ГВСУ № 14 выступало подрядчиком Минобороны и находилось в подчинении Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). В 2017 году агентство было ликвидировано на фоне претензий заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных ему предприятий. В 2019 году бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил тогдашнего генпрокурора Юрия Чайку проверить использование бюджетных средств, которые были получены структурами Спецстроя. Общий размер задолженности ГВСУ № 14 перед кредиторами и бюджетом достиг 236 млрд руб. В аналогичном порядке распродаются и другие активы предприятия.