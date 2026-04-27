Сенатор рассказал о возможности пенсионера уволиться без отработки

Пенсионер имеет право уволиться с работы без обязательной двухнедельной отработки, если укажет причину выхода на пенсию в заявлении. Оно закреплено в ч. 3 ст. 80 Трудового кодекса, заявил сенатор Игорь Мурог, передает RT.
«Однако воспользоваться льготой можно только один раз: если пенсионер уже уволился по этой причине, а затем снова устроился на работу, при повторном увольнении придется отрабатывать две недели на общих основаниях (ст. 80 ТК)», — отметил он.
Работодатель обязан издать приказ об увольнении по унифицированной форме № Т-8 и осуществить в день увольнения все выплаты: зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск (ст. 127, 140 ТК), а также выходное пособие, если оно предусмотрено договором.
«Если сотрудник не смог явиться в последний день (например, по болезни), расчет переносится на следующий рабочий день с отправкой документов по почте (ч. 2 ст. 140 ТК России)», — пояснил Мурог.
Ранее Мурог напоминал о способах увеличения количества пенсионных баллов. Он подчеркнул важность официального трудоустройства и белой зарплаты, уточнив, что «чем выше доход, тем больше страховых взносов перечисляет работодатель в Социальный фонд России».
