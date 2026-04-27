Зоопсихолог Лукьянова дала рекомендации, как не допустить перегрева собаки в жару

В летнее время владельцы собак должны быть особенно внимательны.

Источник: Время

Перегрев у собак происходит часто в летний период, особенно этому подвержены питомцы темного окраса. Зоопсихолог Варвара Лукьянова в беседе с 450media.ru дала советы владельцам собак, как защитить своего домашнего питомца в жару.

Первое — желательно сдвинуть время прогулки на улице на период, когда еще не слишком жарко утром или уже прохладно вечером. При этом нужно избегать ситуаций, когда собака просто лежит на земле и долго находится под прямыми лучами солнца.

Стоит ограничить занятия с собакой и подвижные игры, а проводить их лучше в прохладные дни или на рассвете и после захода солнца.

Если на улице установилась жаркая погода, можно использовать охлаждающие попоны и жилеты — одевать их на животное перед прогулкой, особенно такая одежда поможет пожилым собакам. Но стоит использовать попоны осторожно, чтобы не допустить переохлаждения питомца.

Вода у собаки должна быть в свободном доступе всегда и в необходимом количестве.

Для дворовых собак, которые живут в будке или вольере, необходимо обязательно создать условия, чтобы животное могло уйти в тень, жаркое солнце их просто убьет.

Также для защиты от перегрева можно смачивать подмышки и лапы собаки водой, но не стоит мочить голову и спину — так животное перегреется еще быстрее.