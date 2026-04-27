В Самаре девочка погибла из-за упавшего от ветра дерева

В Самаре 27 апреля в результате падения дерева погибла несовершеннолетняя девочка и еще одна была госпитализирована, сообщает СУСК города.
Дерево упало на двух подростков из-за неблагоприятных погодных условий, говорится в публикации.
Днем ранее в Самарской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Порывы ветра в области могут достигать 27 м/с.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека). Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев выразил соболезнования семье девочки и пообещал оказать необходимую помощь, сообщило «Волга Ньюс».
Ранее о неблагоприятных погодных условиях сообщалось и в других регионах России. Москву в ночь на 27 апреля накрыл снегопад, вошедший в тройку самых поздних с начала века. В Санкт-Петербурге снег пошел утром 26 апреля, МЧС по городу предупредило жителей о гололедице и потенциальной опасности на дорогах.
