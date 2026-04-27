Прокурором Воронежа назначили Алексея Дмитриева

Алексей Дмитриев родился в 1979 году. Он получил высшее юридическое образование в Воронежском госуниверситете. На службу в органы прокуратуры региона поступил в октябре 2002 года. Работал следователем Воронежской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, старшим следователем прокуратуры Советского района, заместителем Острогожского межрайонного прокурора, прокурором, старшим прокурором и начальником отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона. С мая 2021 года занимал пост замначальника того же управления — начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов СКР.