В Калининградской области заправки для электромобилей есть уже в 16 из 22 муниципалитетов

В Калининградской области в большинстве муниципалитетов есть зарядные станции для электромобилей. Об этом 27 апреля во время оперативного совещания в правительстве области сказал вице-премьер Александр Рольбинов.
В 2023—2024 году в Калининградской области установили 40 зарядных станций. В 2025 году — еще 26 электрозаправочных станций. Сегодня таких станций в регионе уже 114 (только в Калининграде установлено 68). До конца года намерены модернизировать 11 быстрых заправок.
— Электрозаправочные станции установлены в 16 из 22 муниципальных образований. На сегодняшний день в Калининградской области зарегистрировано около 2 тысяч электромобилей, — сказал чиновник.
Александр Рольбинов отметил, что в регионе растет и количество транспорта на природном газе — всего более 14 тысяч транспортных средств, в том числе около 4 тысяч переоборудованных.