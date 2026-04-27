В Калининградской области заправки для электромобилей есть уже в 16 из 22 муниципалитетов

Только в Калининграде их насчитывается 68.

В Калининградской области в большинстве муниципалитетов есть зарядные станции для электромобилей. Об этом 27 апреля во время оперативного совещания в правительстве области сказал вице-премьер Александр Рольбинов.

В 2023—2024 году в Калининградской области установили 40 зарядных станций. В 2025 году — еще 26 электрозаправочных станций. Сегодня таких станций в регионе уже 114 (только в Калининграде установлено 68). До конца года намерены модернизировать 11 быстрых заправок.

— Электрозаправочные станции установлены в 16 из 22 муниципальных образований. На сегодняшний день в Калининградской области зарегистрировано около 2 тысяч электромобилей, — сказал чиновник.

Александр Рольбинов отметил, что в регионе растет и количество транспорта на природном газе — всего более 14 тысяч транспортных средств, в том числе около 4 тысяч переоборудованных.

