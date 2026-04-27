В Калининградской области заправки для электромобилей есть уже в 16 из 22 муниципалитетов

В 2023—2024 году в Калининградской области установили 40 зарядных станций. В 2025 году — еще 26 электрозаправочных станций. Сегодня таких станций в регионе уже 114 (только в Калининграде установлено 68). До конца года намерены модернизировать 11 быстрых заправок.