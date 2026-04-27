На площадке НИУ Президентской академии писали «Диктант Победы»

24 апреля в России и еще 96 странах мира миллионы русскоязычных людей писали «Диктант Победы», посвященный в этом году 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова. Диктант прошел уже в восьмой раз, а количество площадок и участников превысило их число в предыдущие годы.
Всего площадок, на которых писали диктант работало более 37,7 тысяч, а в Нижегородской области их было почти 700. Одной из таких площадок стал Нижегородский институт управления Президентской академии. Здесь собрались около 200 студентов, и к ним присоединились: директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева, и.о. министра кадровой политики Нижегородской области Роман Марков, директор государственно-правового департамента региона Александр Каморников, ректор Академии ФНС России Иван Ефремов и ректор КУПНО Иван Калмыков.
Как отметила директор НИУ Екатерина Лебедева, противодействие фальсификации истории — необходимая задача сегодня, когда свидетелей событий Великой Отечественной войны становится все меньше.
«Диктант помогает не только глубже узнать наше прошлое, но и точнее понять современные события, осознать необходимость защищать Родину на любом историческом этапе. Диктант Победы — это не только проверка знаний. Это дань уважения подвигу советского народа-освободителя и победителя», — отметила она.
Основными темами 25 вопросов «Диктанта Победы», кроме тех, что касались непосредственно маршала Г. К. Жукова, были также: о героической обороне Брестской крепости, о первых месяцах войны и о блокаде Ленинграда. На все ответы отводилось 45 минут. И.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков считает, что «Диктант Победы» вносит свой вклад в сохранение памяти о наших предках и их героических подвигах.
«Мы в Нижегородской области ежегодно поддерживаем эту акцию, чтобы молодое поколение — школьники и студенты — помнило о том, благодаря чему все мы живём на этом свете. И чтобы ребята не забывали о том, каких жертв и усилий потребовала Великая Победа», — рассказал он.
Студентка Полина Борисова поделилась, что участие в «Диктанте Победы» дало ей не просто чувство сопричастности к истории, но и ощущение живой связи с прошлыми поколениями.
«Это долг памяти, где каждый правильный ответ становится кирпичиком в стене против лжи о войне», — считает студентка.
Напомним, что на портале «Диктант Победы» можно пройти онлайн-тест по теме. Если вы писали диктант оффлайн, то через 1−2 месяца сможете узнать свои результаты в личном кабинете на сайте диктантпобеды.рф.