Нижегородские ИТ-специалисты внедрили уникальную ИИ-систему

AAAI-2026 — 40-я ежегодная конференция Ассоциации содействия развитию искусственного интеллекта (Association for the Advancement of Artificial Intelligence, AAAI). Является одной из ведущих международных научно-практических конференций в области искусственного интеллекта. Проводится ежегодно и собирает ведущих исследователей, практиков и энтузиастов со всего мира для изучения последних достижений и инноваций. В 2026 году конференция прошла в Сингапуре на площадке Singapore EXPO, где было получено 23680 действительных представлений, принято 4167 статей, уровень принятия составил 17,6%. Первый AAAI был проведен в 1980 году в Стэнфордском университете.