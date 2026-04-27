Нижегородские ИТ-специалисты внедрили уникальную ИИ-систему

Объединенная металлургическая компания (ОМК) внедрила систему продвинутой видеоаналитики для сортировки металлолома в литейно-прокатном комплексе Выксунского завода ОМК. Технологии на основе компьютерного зрения и нейросетей автоматизировали процесс оценки уровня загрязненности лома примесями и определения его типа. Собственная разработка компании позволила снизить субъективность при приемке лома, а также повысить безопасность — инспекторы теперь работают дистанционно, вне опасной зоны разгрузки.
Инновационную систему ИИ-мониторинга металлолома представили на международной конференции по искусственному интеллекту AAAI 2026 в Сингапуре. Научная статья прошла двойное слепое рецензирование четырьмя независимыми экспертами и была принята к участию в сессии по вопросам человекоцентричного производства Human-Centric Manufacturing.
Применение искусственного интеллекта на производстве — серьезное подспорье в повышении безопасности и эффективности процессов. Раньше сотрудники физически находились в зоне разгрузки, подвергаясь воздействию сильных магнитных полей и пыли. Теперь они работают удаленно, в специально оборудованном безопасном помещении. Поменялась и роль инспектора: специалисты занимаются глубоким анализом данных — оценкой производительности системы и настройкой алгоритмов ИИ. Технология также позволила полностью исключить ошибки, обусловленные человеческим фактором, при оценке качества лома.
Экономический эффект от разработки оценивается в сотни миллионов рублей в год. Применение инновационной технологии также позволило в три раза снизить объем мусора, получаемого от поставщиков металлолома, и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу от работы электропечи.
Справочно:
AAAI-2026 — 40-я ежегодная конференция Ассоциации содействия развитию искусственного интеллекта (Association for the Advancement of Artificial Intelligence, AAAI). Является одной из ведущих международных научно-практических конференций в области искусственного интеллекта. Проводится ежегодно и собирает ведущих исследователей, практиков и энтузиастов со всего мира для изучения последних достижений и инноваций. В 2026 году конференция прошла в Сингапуре на площадке Singapore EXPO, где было получено 23680 действительных представлений, принято 4167 статей, уровень принятия составил 17,6%. Первый AAAI был проведен в 1980 году в Стэнфордском университете.