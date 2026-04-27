Подмосковные фермы вошли в список маршрутов для гастропутешествий

Любителям винной культуры предлагают маршрут в Краснознаменске, где расположена винодельня Elpa Winery. Еще один гастрономический пункт — сыроварня в хозяйстве «Свободный труд» в Дмитровском округе. Там производят более 40 видов сыра, а также кефир, ряженку, творог, сметану и йогурты. Посетителям предложат не только дегустации и покупку свежих продуктов, но и участие в экскурсиях и мастер-классах. Кроме того, в маршрут включили «ЭкоДеревушку» в Коломне, где работают крокодиловая и улиточная фермы, а также небольшой зоопарк с экзотическими животными и насекомыми.