Подмосковные фермы вошли в список маршрутов для гастропутешествий

Новый гастрономический проект, который объединяет путешествия по фермерским хозяйствам, сыроварням и винодельням в единые тематические маршруты, запустили в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
На интерактивной карте уже доступны первые четыре маршрута, каждый из которых знакомит с разными форматами агротуризма. Один из них ведет в Талдом на ферму «Коза Ностра», где гости могут прогуляться по территории, понаблюдать за козами англо-нубийской и зааненской пород и увидеть, как создают ремесленные сыры.
Любителям винной культуры предлагают маршрут в Краснознаменске, где расположена винодельня Elpa Winery. Еще один гастрономический пункт — сыроварня в хозяйстве «Свободный труд» в Дмитровском округе. Там производят более 40 видов сыра, а также кефир, ряженку, творог, сметану и йогурты. Посетителям предложат не только дегустации и покупку свежих продуктов, но и участие в экскурсиях и мастер-классах. Кроме того, в маршрут включили «ЭкоДеревушку» в Коломне, где работают крокодиловая и улиточная фермы, а также небольшой зоопарк с экзотическими животными и насекомыми.
