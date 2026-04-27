На мусорные площадки в Калининградской области выделили 200 млн рублей — приоритет там, где больше жалоб

твёрдыми коммунальными отходами. На заседании рабочей группы обсудили «дорожную карту» по созданию объектов для ТКО и обустройству мест накопления.
В 2026 году в регионе планируют обустроить 1 132 площадки и закупить 2 526 контейнеров. Работу разбили на два этапа: в апреле — 620 площадок и 1239 баков, в мае — ещё 512 площадок и 1287 контейнеров. Приоритет теперь отдают локациям, на которые жители жалуются чаще всего. Особое внимание уделят туристическим маршрутам и общественным пространствам.
Министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова отметила: «Наша задача — не просто обеспечить вывоз отходов, но и создать современную, удобную инфраструктуру. Увеличение субсидий позволит городам и посёлкам оперативно обновлять контейнерный парк и оборудовать площадки там, где это необходимо, соблюдая санитарные и эстетические нормы».
Также в 2026 году закупят 35 специализированных мусоровозов. Две машины уже приобрели в первом квартале, ещё 13 поступят во втором, остальные 20 передадут до конца года.
Отдельно на штабе обсудили проблему мусоросортировочного комплекса близ посёлка Корнево. Из-за систематических срывов сроков министерство в 2025 году инициировало расторжение концессионного соглашения с ООО «Сибинвестстрой». Губернатор решил заключить новое соглашение — с дочерней организацией АО «Утилизация мусора», 100% акций которого принадлежат области. Это позволит полностью контролировать проектирование и строительство. Концессионное соглашение с ООО «Калининградский экологический оператор» заключат без конкурса, чтобы ускорить процесс. Объект станет ключевым звеном в системе обращения с отходами — он обеспечит глубокую сортировку и минимизацию захоронения. Соглашение планируют подписать в апреле, в мае концессионер приступит к проектированию.