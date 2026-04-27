На мусорные площадки в Калининградской области выделили 200 млн рублей — приоритет там, где больше жалоб

Отдельно на штабе обсудили проблему мусоросортировочного комплекса близ посёлка Корнево. Из-за систематических срывов сроков министерство в 2025 году инициировало расторжение концессионного соглашения с ООО «Сибинвестстрой». Губернатор решил заключить новое соглашение — с дочерней организацией АО «Утилизация мусора», 100% акций которого принадлежат области. Это позволит полностью контролировать проектирование и строительство. Концессионное соглашение с ООО «Калининградский экологический оператор» заключат без конкурса, чтобы ускорить процесс. Объект станет ключевым звеном в системе обращения с отходами — он обеспечит глубокую сортировку и минимизацию захоронения. Соглашение планируют подписать в апреле, в мае концессионер приступит к проектированию.​​​​​​​​​​​​​​​​