Юристы рассказали, за какие нарушения в супермаркетах придется платить

В супермаркетах часто можно увидеть, как покупатели берут дополнительные пакеты для овощей или пробуют фрукты прямо в торговом зале. Однако такие действия могут привести к неприятным последствиям, вплоть до уголовной ответственности. Чтобы избежать проблем, важно знать свои права и обязанности.
Почему нельзя брать пакеты для упаковки без оплаты?
Преподаватель кафедры гражданского права Университета имени Кутафина Виталий Сбитнев в интервью 360.ru объяснил, что пакеты, которые висят рядом с весами, предназначены только для упаковки товаров, которые покупатель приобретает. Их использование должно быть разумным и не выходить за рамки необходимости. Если покупатель берёт не два-три пакета, а целый рулон или несколько десятков штук, это может быть расценено как мелкое хищение.
Какое наказание грозит за мелкое хищение?
Если стоимость похищенных пакетов не превышает 2,5 тысячи рублей, то покупателя могут привлечь к ответственности по статье «Мелкое хищение». В этом случае предусмотрены следующие наказания:
штраф до пятикратной стоимости украденного, но не менее 3 тысяч рублей; обязательные работы до 120 часов; арест от 10 до 15 суток.
Если же сумма украденного превышает 2,5 тысячи рублей, то на покупателя могут завести уголовное дело.
Может ли магазин оштрафовать покупателя?
Магазин не имеет права самостоятельно налагать штрафы на покупателей, подчеркнула основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева. Это может сделать только полиция. Однако управляющие торговых точек могут потребовать вернуть пакеты или оплатить их стоимость. Если покупатель отказывается, охрана может вызвать наряд полиции, который зафиксирует правонарушение.
Что считается кражей в магазине?
Кражей считается любое действие, которое приводит к уменьшению стоимости товара в магазине. Например, если покупатель съел конфету до кассы, это считается хищением. Право собственности на товар переходит к покупателю только после оплаты на кассе. До этого момента товар принадлежит магазину.
Как быть, если случайно испортил товар?
Если покупатель случайно разбил товар в магазине, это не всегда означает, что он должен его оплатить. Всё зависит от обстоятельств. Если покупатель был в состоянии алкогольного опьянения или бегал по магазину, то ему придётся возместить стоимость товара. Однако если товар неустойчиво стоял и покупатель вёл себя адекватно, то оплачивать его не нужно.
В любом случае лучше сохранить чек, чтобы иметь возможность подтвердить оплату в случае претензий. Для урегулирования вопроса можно вызвать полицию и добиться просмотра камеры видеонаблюдения.
Какие ещё нарушения можно совершить в магазине?
Злоупотребление пробниками. Если покупатель отливает косметику в свои ёмкости вместо того, чтобы просто нанести крем на руку, это может быть расценено как хищение.
Ошибки на кассах самообслуживания. Если покупатель не пробил какой-либо из товаров, это также считается кражей. Камеры в таких зонах работают в усиленном режиме.
Важно помнить, что охранник магазина не имеет права лезть в личные сумки покупателей или заставлять показывать содержимое карманов. Это прерогатива правоохранительных органов. Однако в случае уверенности в краже охранник может задержать потенциального нарушителя до прибытия полиции.