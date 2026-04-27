Юристы рассказали, за какие нарушения в супермаркетах придется платить

Если покупатель случайно разбил товар в магазине, это не всегда означает, что он должен его оплатить. Всё зависит от обстоятельств. Если покупатель был в состоянии алкогольного опьянения или бегал по магазину, то ему придётся возместить стоимость товара. Однако если товар неустойчиво стоял и покупатель вёл себя адекватно, то оплачивать его не нужно.