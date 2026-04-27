В Госдуме назвали цели самолета-разведчика США у границ России

Парламентарий напомнил, что это не первый случай, когда авиация НАТО совершает разведывательные полеты рядом с российской территорией. Он напомнил, что недавно у границ России завершились военные учения под руководством Лондона, участники которых отрабатывали слаженность действий при захвате Калининградской области.
По мнению собеседника «Ленты.ру», самолеты-разведчики США, подлетая к российскому региону, пытаются установить, где стоит система ПВО, корабли, подводные лодки, ракетное оружие. Колесник уточнил, что определить точки дислокации ракетного оружия с воздуха не удастся, так как местоположение ракет, способных уничтожить пол-Европы в случае интервенции Калининградской области, хранится в секрете.
«Они должны это понимать, но тем не менее они все-таки не верят. С помощью разведывательных кораблей и авиационной разведки пытаются это дело выяснить. Не прекращаются агрессивные действия в сторону Калининградской области ни на минуту», — добавил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что в случае нападения на Калининградскую область Европа не достигнет результата, при этом потери европейских войск будут масштабными. Колесник назвал попытку интервенции российского региона попыткой «покончить жизнь самоубийством».
Напомним, 27 апреля стало известно о приближении к границам Калининградской области самолета-разведчика Bombardier ARTEMIS II, стоящего на вооружении США. Самолет базируется в Румынии и регулярно совершает полеты для сбора данных над Черным морем.