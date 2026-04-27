Два новых телеканала появились в Беларуси. Подробности сообщает «Белтелеком».
В стране в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala с 24 апреля 2026 года началось вещание двух новых телеканалов в тестовом режиме.
На 90-й кнопке начал вещание музыкальный телеканал Bridge TV Deluxe. В эфире представлена коллекция популярных клипов в различных стильных жанрах.
А на 81-й кнопке заработал телеканал «Наша тема», где рассказывают, как не потеряться в тайге, перейти бурлящую реку, поймать рыбу мечты.