Комитет ЗСНО поддержал отставку Александра Парамонова

Комиссия Парламента Нижегородской области, занимающаяся вопросами государственного управления, выразила согласие с уходом в отставку Александра Парамонова. Данное предложение уже включено в план следующего заседания ЗСНО.
Стоит вспомнить, что Александр Парамонов был задержан в середине марта 2025 года. Ему инкриминируется получение значительной взятки, растрата вверенного имущества и превышение служебных полномочий. Первоначально бывшему руководителю нижегородского филиала РАНХиГС избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, но впоследствии депутата перевели под домашний арест.
Следствие полагает, что Парамонов, получая взятки, обеспечивал зачисление студентов в филиалы вуза в Дзержинске и Нижнем Новгороде. Также имеются сведения о том, что он вынуждал работников учебного заведения отдавать ему часть их премий, и о хищении средств, предназначенных для проведения турнира «Сила и единство».
Ранее Парамонов обратился с заявлением о досрочном сложении депутатских полномочий. Комитет по государственному строительству одобрил его ходатайство. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании парламента, запланированном на 30 апреля.