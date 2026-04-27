Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных поблагодарил Российский футбольный союз за решение провести в Калининграде игру сборной России по футболу с командой Тринидада и Тобаго. Встреча состоится 9 июня на «Ростех Арене».
«Спасибо за доверие Российскому футбольному союзу. Провести матч национальной команды — большая честь и ответственность. Думаю, в РФС при выборе места проведения матча, обратили внимание на то, какая атмосфера вокруг футбола царит в нашем регионе», — написал в МАХ губернатор.
Алексей Беспрозванных отметил, что сразу три игрока «Балтики» (Максим Петров, Мингиян Бевеев и Максим Бориско) выступают в составе национальной сборной.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.