18 деревьев упало в Нижнем Новгороде из-за штормового ветра

В ближайшие сутки ожидается также дождь со снегом.

Падение 18 деревьев из-за сильных порывов ветра зафиксировано на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем макс-канале.

К ликвидации последствий непогоды привлечены администрации районов города, дорожные службы, энергоснабжающие организации, аварийно-спасательный отряд управления ГО ЧС, ДУКи.

По предварительным прогнозам синоптиков, в предстоящий вторник, 28 апреля, к штормовому ветру добавится дождь со снегом. Юрий Шалабаев призвал нижегородцев быть осторожными при передвижении по городу.

«Дал поручение держать технику с противогололедными материалами наготове, чтобы быстро приступить к обработке проезжей части и опасных участков. Пока вмешательства не требуется, следим. При такой погоде личная внимательность тоже крайне важна. Будьте внимательны при передвижении по городу, а в снег лучше отказаться от личного транспорта на летней резине», — написал он.

Напомним, что дерево упало на пенсионерку на улице Радужной в Нижнем Новгороде.