18 деревьев упало в Нижнем Новгороде из-за штормового ветра

Падение 18 деревьев из-за сильных порывов ветра зафиксировано на территории Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
К ликвидации последствий непогоды привлечены администрации районов города, дорожные службы, энергоснабжающие организации, аварийно-спасательный отряд управления ГО ЧС, ДУКи.
По предварительным прогнозам синоптиков, в предстоящий вторник, 28 апреля, к штормовому ветру добавится дождь со снегом. Юрий Шалабаев призвал нижегородцев быть осторожными при передвижении по городу.
«Дал поручение держать технику с противогололедными материалами наготове, чтобы быстро приступить к обработке проезжей части и опасных участков. Пока вмешательства не требуется, следим. При такой погоде личная внимательность тоже крайне важна. Будьте внимательны при передвижении по городу, а в снег лучше отказаться от личного транспорта на летней резине», — написал он.
