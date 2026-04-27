В России разработали хлеб, который может храниться два года

Сотрудники отдела космического питания совместно с Министерством обороны России разработали хлеб со сроком годности два года. Об этом рассказал начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников в ходе круглого стола фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме «Космическое предпринимательство: как технологии для космоса становятся решениями для жизни, медицины и городской экономики».
«Мы сейчас на этой основе (хлеба, который был разработан для космонавтов в 1960—1970-е годы. — РБК) совместно с Министерством обороны [разработали] хлеб, у которого срок хранения два года», — сказал он.
Ведерников пояснил, что этот вид хлеба заменит галеты, которые быстро портятся. Пшеничный и ржаной хлеб, по его словам, уже прошел испытания, и сейчас идет подбор оборудования предприятиями, которые будут выпускать продукцию.
Ранее Ведерников рассказывал, что питание космонавтов строго сбалансировано по КБЖУ. Суточная норма не должна превышать 3 тыс. калорий. Космонавты, по его словам, взвешиваются каждый день. «Закон один: с каким весом улетел в космос, с таким обязан возвратиться», — пояснил Ведерников.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».