Автоэксперт Попов советует неуверенным водителям не садиться за руль в снегопад

В последние дни погода преподнесла неприятные сюрпризы для автомобилистов: после тепла неожиданно выпал снег и сковал дороги. В условиях гололёда и снежного покрова сцепление с дорогой значительно ухудшается, что требует от водителей особой осторожности. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с РИАМО рекомендовал увеличивать дистанцию и учитывать не только тормозной, но и остановочный путь.
По его словам, коэффициент сцепления с дорогой играет ключевую роль в формуле тормозного пути. На сухом асфальте этот коэффициент составляет примерно 0,8, на мокром — 0,4, а на заснеженной или обледенелой дороге — всего 0,1−0,05. Это означает, что тормозной путь на льду увеличивается в восемь раз по сравнению с сухим асфальтом. Поэтому в таких условиях необходимо учитывать этот фактор и оставлять больше места для торможения.
Однако важно помнить, что при нестабильном покрытии у каждого автомобиля может быть разный тормозной путь из-за индивидуальных особенностей сцепления. Поэтому дистанцию нужно выбирать с большим запасом.
Кроме того, Попов подчеркнул, что в гололёд управляемость автомобиля также играет важную роль. Летние шины не предназначены для зимних условий, и их рисунок протектора может не обеспечивать достаточного сцепления на льду. Это может привести к тому, что автомобиль будет продолжать скользить, несмотря на повороты руля.
Чтобы избежать опасных ситуаций, водителям необходимо развивать навыки аккуратного вождения, правильно выбирать скорость, учитывать условия дороги и не злоупотреблять торможением. Если водитель не уверен в своих навыках, лучше воздержаться от поездок в сложных погодных условиях или воспользоваться общественным транспортом.