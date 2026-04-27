«Безошибочный» квантовый компьютер впервые применили для химических расчетов

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Физики впервые использовали квантовый компьютер со встроенной системой коррекции ошибок для проведения сложных химических расчетов, нацеленных на вычисление энергии молекул. Результаты этих вычислений совпали с итогами классических суперкомпьютерных расчетов, что подтвердило эффективность коррекции ошибок, пишут исследователи в статье в научном журнале PRX Quantum.
«Вычислительная химия является одним из самых перспективных направлений для практического использования квантовых компьютеров, так как их применение позволит достичь максимального ускорения расчетов. Мы впервые продемонстрировали возможность использования квантовых компьютеров с коррекцией ошибок для полноценных расчетов электронной структуры молекул», — говорится в исследовании.
Сейчас химики и биологи используют методы квантовой химии для предсказания того, как будут вести себя те молекулы, которые исследователи планируют создать для решения тех или иных практических проблем. Проведение подобных расчетов требует огромного количества времени и вычислительных ресурсов, так как их сложность растет экспоненциальным образом с добавлением каждого нового атома и электрона, участвующего в химических реакциях.
В последние годы математики и физики пытаются обойти эти проблемы при помощи квантовых компьютеров, однако пока эту задачу сложно решить из-за того, что в работе существующих квантовых вычислителей неизбежно возникают случайные сбои через некоторое число логических операций. Для борьбы с этими сбоями физики разрабатывают особые архитектуры квантовых процессоров, которые позволяют автоматическим образом исправлять эти ошибки.
Безошибочная квантовая химия.
Группа японских, американских и британских физиков под руководством ведущего научного сотрудника компании Quantinuum (США) Кентаро Ямамото впервые применила одну из подобных систем коррекции ошибок для проведения химических вычислений на 56-кубитном квантовом ионном компьютере H2. В рамках этих вычислений исследователи просчитали структуру молекулы водорода, вычислили ее минимальное энергетическое состояние и сравнили со справочными значениями.
Для решения этой задачи разработали протокол, который позволил встроить сразу две системы автоматической коррекции ошибок и при этом заметно уменьшить число вспомогательных кубитов и операций, необходимых для исправления сбоев. Благодаря этому квантовый компьютер смог исполнить более 3,9 тыс. логических операций без вмешательства со стороны человека и вычислить значение минимальной энергии молекулы водорода, совпадающее с результатами расчета на суперкомпьютере.
Точность этих квантовых расчетов, как отмечают физики, пока несколько ниже той, которая требуется для полноценных химических исследований, однако ее можно существенным образом повысить, если нарастить число кубитов, задействованных в расчете. Это говорит о большой перспективности дальнейшего использования даже относительно небольших и «шумных» квантовых компьютеров для проведения химических расчетов, подытожили Ямамото и его коллеги.