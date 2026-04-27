В Пермском крае сохраняется стабильная ситуация по гриппу и ОРВИ

С 20 по 26 апреля 2026 года в Пермском крае зафиксировано 11 973 случая заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатели остались на уровне предыдущей недели, а эпидемический порог не превышен.
По результатам лабораторного контроля, среди заболевших чаще всего выявляются вирусы негриппозного происхождения. В их числе — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы.
Ситуация находится под постоянным наблюдением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Специалисты продолжают еженедельный мониторинг уровня заболеваемости и циркуляции вирусов.
Жителям региона напоминают о мерах профилактики. Ведомство рекомендует регулярно мыть руки и по возможности использовать антисептики, избегать переохлаждения и чаще проветривать помещения. Также важно ограничивать контакты с людьми с признаками простуды.