Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять судей завершили работу в Ростовской области

Полномочия пяти судей прекратили на заседании ККС Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия пяти судей. Решение вынесли на прошлой неделе по итогам заседания коллегии.

В отставку в апреле и в начале июня 2026 года должны уйти:

— судья Шахтинского городского суда Ростовской области Елена Василенко;

— судья Сальского районного суда Ростовской области Лариса Разина;

— судья Советского районного суда Ростова-на-Дону Инна Владимирова;

— судья Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Илона Соколова;

— мировой судья судебного участка № 2 в Багаевском судебном районе Ростовской области Петр Кныр.

Увольнение утвердили в рамках федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации». Добавим, также квалификационная коллегия прекратила отставку судьи Каменского районного суда Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.