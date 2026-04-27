Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове из‑за ураганного ветра дерево упало на припаркованные автомобили

Инцидент произошел на улице Мечникова, в районе дома № 49.

В Ростове‑на‑Дону с утра наблюдался штормовой ветер со скоростью свыше 20 метров в секунду. В результате стихийного явления произошло падение крупного дерева на улице Мечникова, в районе дома № 49.

По предварительной информации, несколько припаркованных легковых автомобилей получили повреждения. Пострадавших среди людей нет.

Согласно прогнозу синоптиков, к вечеру сила ветра должна снизиться. Тем не менее сохраняется вероятность возникновения новых происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями.