В Ростове из‑за ураганного ветра дерево упало на припаркованные автомобили

В Ростове‑на‑Дону с утра наблюдался штормовой ветер со скоростью свыше 20 метров в секунду. В результате стихийного явления произошло падение крупного дерева на улице Мечникова, в районе дома № 49.
По предварительной информации, несколько припаркованных легковых автомобилей получили повреждения. Пострадавших среди людей нет.
Согласно прогнозу синоптиков, к вечеру сила ветра должна снизиться. Тем не менее сохраняется вероятность возникновения новых происшествий, связанных с неблагоприятными погодными условиями.