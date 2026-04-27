18 деревьев повалил штормовой ветер в Нижнем Новгороде 27 апреля

Штормовой ветер, который разгулялся в Нижнем Новгороде 27 апреля, за неполные сутки повалил 18 деревьев. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях.
Погода продолжает испытывать город на прочность: дождь сменяется снегом, временами сыплет град, затем неожиданно выглядывает солнце, а потом все по новой. Синоптики к тому же обещают затяжные осадки в виде снега с дождем.
Сопровождает все это штормовой ветер, порывы которого достигают 23 метров в секунду. Именно он и стал причиной падения деревьев. Убирать поваленные стволы и ликвидировать другие последствия непогоды уже вышли районные администрации, дорожники, энергетики, аварийно-спасательный отряд и домоуправляющие компании.
По поручению мэра наготове держат технику с противогололедными материалами, чтобы при первой необходимости выйти на проезжую часть и опасные участки. Пока дороги справляются без вмешательства, но ситуацию отслеживают.
Юрий Шалабаев попросил нижегородцев не терять бдительности, а когда пойдет снег, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, особенно тем, кто уже переобулся на летнюю резину.