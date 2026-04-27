Юбилей Всероссийской выставки 1896 года отметят в Нижнем Новгороде

Выставки, лекции, световые шоу, уникальные экспонаты из коллекций ведущих музеев России и даже из коллекции главы региона — нижегородцев и гостей города ждёт множество мероприятий, посвященных юбилею знаменитой XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Событийную программу юбилея представили сегодня, 27 апреля, в концертном Пакгаузе министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова и организаторы музейных проектов.
«Всероссийская промышленная и художественная выставка — великое событие не только для Нижнего Новгорода, но и в целом для страны. 130 лет назад Нижний Новгород прозвучал. И прозвучал не только на уровне государства, но и в мировом масштабе. И такой важный исторический пласт был на некоторое время потерян. До сих пор иногда путают явление промышленной выставки и ярмарки. Но это не одно и то же! И нам важно рассказывать об этом. Это важно для нашего региона, для нашей страны», — отметила министр.
Событийную программу представители музейного сообщества готовили более двух лет, и к этой работе привлекли выдающих ученых, историков, краеведов, архивистов, которые кропотливо по кусочкам воссоздали историю события, повлиявшего на ход истории и культуры страны.
Первым из событий стала недавно открытая в Дмитриевской башне кремля выставка, посвященная 130 -летию исторического музея.
Особым проектом стала экспозиция «Шёл по выставке трамвай», рассказывающая о начале работы Максима Горького в газете «Нижегородский листок» и появлению в городе первого трамвая. Месяц назад она стартовала в Музее Горького и Шаляпина в Татарстане, а в августе переместится в нижегородский Музей-квартиру Горького. Одним из экспонатов станет макет трамвая, подаренный в честь юбилей трамвая губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Трамвай в Нижнем Новгороде — одно из достижений промышленной выставки и продолжает главную тему проекта.
К юбилею приурочен и выход двух книг, посвященных выставке. Это переиздание знаменитой работы «Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде» Василия Ивановича Виноградова, первое издание которой было выпущено в Москве, в типографии «Высочайше утвержденного Т-ва И. Д. Сытина» в 1896 году, и переработанная книга известного нижегородского краеведа, кандидата технических наук, профессора кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяны Виноградовой «Глазами очевидца». В ней она собрала уникальные документальные свидетельства, собранные о выставке ее предком.
«Это тема необыкновенно интересная и важная. Часто даже люди знающие по центральным каналам говорят, что Шухов работал на Нижегородской ярмарке. Но когда строилась Нижегородская ярмарка, Шухов еще не родился. И к ярмарке он никакого отношения не имеет. Его проекты — это совершенно другое строительство. Ярмарка — это продажи, возможные и в маленьком помещении. А Всероссийская выставка, на которой представлены паровозы, подводные лодки, станки, для которой нужны колоссальные, это совершенно другое! Это была и промышленность, и общественное хозяйство, и культура, и наука, и просвещение. И мне бы хотелось, чтобы никто не путал выставку с ярмаркой», — объяснила краевед.
Одним из событий станет выставка «Вокруг импрессионизма», которая открывается 28 апреля в Арсенале. На ней впервые в таком объеме за пределами Москвы и Санкт-Петербурга будет представлена коллекция нового западного искусства. Это более 30 произведений живописи и скульптуры ведущих европейских мастеров-новаторов 1870—1910-х годов. Среди них — работы Эдуарда Мане и Клода Моне, Огюста Родена и Эмиля Антуана Бурделя, Поля Сезанна и Поля Гогена.
Заведующий Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А. С. Пушкина Александр Комаров объяснил, что связь выставки импрессионистов с событиями знаменитой выставки в том, что она во многом повлияла на развитие не только отечественной, но и мировой художественной мысли. Интересно и то, что многие работы великих живописцев были куплены как раз на те средства, что выручили предприниматели, которые представляли свои производства на выставке в Нижнем Новгороде.
Необычным проектом станет реконструкция «Николаевский театр. Хроника его рождения в заседаниях городской думы». Её в нижегородском театре драмы можно будет увидеть 14 мая, в день накануне 130-летия со дня открытия здания театра. 15 мая на его сцене прозвучала опера Глинки «Жизнь за царя», партию Сусанина в которой исполнял 23-летний Фёдор Шаляпин.
Также в событийной программе мультимедийное шоу «1896. Витрина будущего». Оно будет показано на фасаде театра драмы также 14 мая и расскажет о гастролях труппы Саввы Мамонтова. Великому меценату будет посвящена и выставка «Легендарные гастроли 1896. Шаляпин и частная опера Мамонтова в Нижнем Новгороде». Она откроется 15 мая в фойе Пакгауза.
26 мая в Заповедных кварталах стартует цикл лекций о работе Максима Горького в «Нижегородском листке». Истории очевидцев о выставке будут рассказывать всё лето.
27 мая откроется выставка «Громадный смысл и значение». Исторический музей расскажет о подготовке знаменитой выставки и представит свидетельства посещения её Николаем II. Там можно будет увидеть парадное облачение купеческой молодежи, сопровождавшей кортеж государя, коллекцию майолики, подаренную музею Саввой Мамонтовым и уникальные экспонаты из музейного собрания.
«Тема выставки неисчерпаема. Каждый думающий русский, а я бы добавил, и иностранец, должен был в своё время обратить на нее внимание. Она показала, какой рывок Россия сделала вперед, — отметил генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов. — На этой выставке демонстрировалось, что нас отличает от других стран, национальные достижения. Выставка была невероятной, всеобъемлющей. То, что наш музей является современником этой выставки, с одной стороны мне очень радостно, но с другой — я очень об этом жалею. Если бы музей возник лет на пять раньше, то там бы сформировался коллектив музейщиков, которые бы с этой выставки притащили бы в фонде почти всё, что в итоге разошлось по стране, но мы покажем все, что у нас сохранилось и обязательно будут лекции, на которых мы расскажем все, что изучили за все годы», — поделился директор музея.
А главным событием проекта станет грандиозная выставка «Великая Всероссийская». Она откроется в Пакгаузах 29 мая и продлится до 4 ноября. На ней будут представлены подлинные исторические предметы, которые экспонировались на выставке 1896 года, а мультимедийный цифровой слой выставки воссоздаст её образ. В создании этого проекта принимают участие 25 партнеров — это ведущие музеи страны, архивы и частные коллекционеры. А театральное училище к выставке подготовило спектакль — читку «Талантливые письма нашего специального корреспондента с Нижегородской выставки». Зрители узнают о переписке Горького с редактором «Одесских новостей».
Войдут в юбилейный проект и другие события, что затронут и 2027 год — от экспозиций, экскурсий и перфомансов до создания необычных юбилейных блюд в нижегородских ресторанах.
