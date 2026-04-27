Трибуны для парада на День Победы строят на площади Павших Борцов в Волгограде

Парад Победы 9 мая 2026 в Волгограде все же пройдет не на Центральной набережной, а на площади Павших Борцов, как во все предыдущие годы. Власти снова передумали. На главной городской площади уже начали собирать легковозводимые трибуны, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
— Пока формат проведения военного парада 9 мая 2026 года в Волгограде не утвержден. Рассматривается вариант, что на этот раз он пройдет без техники. Решение еще не принято. Программа празднования на День Победы пока в проекте. Принять решение и обнародовать ее должны в ближайшие дни, — рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.
А пока на площади Павших Борцов строят трибуны для VIP-гостей и ветеранов перед собором Александра Невского. Волгоград украшают к майским праздникам. В центре уже повсюду развеваются алые флаги.
Работы развернулись за две недели до 9 Мая Геннадий БИСЕНОВ.
После 9 Мая на площади Павших Борцов стартует масштабное переустройство. Пешеходную зону обновят за 300 миллионов рублей. Работы доверили МБУ «Северное». Для мощения площади используют высокопрочную гранитную плитку, рассчитанную на проезд тяжелой спецтехники.
Около НЭТа оборудуют наземную парковку, а памятник Александру Невскому перенесут в сквер у собора. На площади будут каждый сезон менять деревья в огромных вазонах.
