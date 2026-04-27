Трибуны для парада на День Победы строят на площади Павших Борцов в Волгограде

— Пока формат проведения военного парада 9 мая 2026 года в Волгограде не утвержден. Рассматривается вариант, что на этот раз он пройдет без техники. Решение еще не принято. Программа празднования на День Победы пока в проекте. Принять решение и обнародовать ее должны в ближайшие дни, — рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.