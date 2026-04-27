Ростовский суд огласил приговор по делу о присоединении к террористам

Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу о присоединении к террористической организации (ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Подсудимый приговорён к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых трёх лет в тюрьме, далее — в колонии строгого режима.
По данным суда, в декабре 2024 года в Черкесске фигурант записал видеообращение о добровольном вступлении в запрещённую международную террористическую организацию. В феврале он получил и изучил инструкцию по обращению с оружием и взрывными устройствами.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.