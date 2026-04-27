Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер из Калининграда назвал мошенникам код из смс и лишился более 3.1 млн рублей

Мужчина не только передал важную информацию аферистам, но и сам перевел сбережения на так называемый «безопасный счет».

Житель Калининграда перевел мошенникам более 3.1 млн рублей — он поверил в существование «безопасного счета». Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полиция выяснила, что 68-летнему горожанину неизвестный позвонил через мессенджер. Мужчина представился сотрудником портала государственных услуг и начал «обрабатывать» жертву. Пенсионер в итоге назвал заветный код из смс, а затем его дурили уже лжесотрудник банка, который и убедил перевести все сбережения на «безопасный счет».

Денег пенсионер, увы, больше не видел. Заведено уголовное дело.

