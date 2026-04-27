Пенсионер из Калининграда назвал мошенникам код из смс и лишился более 3.1 млн рублей

Житель Калининграда перевел мошенникам более 3.1 млн рублей — он поверил в существование «безопасного счета». Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Полиция выяснила, что 68-летнему горожанину неизвестный позвонил через мессенджер. Мужчина представился сотрудником портала государственных услуг и начал «обрабатывать» жертву. Пенсионер в итоге назвал заветный код из смс, а затем его дурили уже лжесотрудник банка, который и убедил перевести все сбережения на «безопасный счет».
Денег пенсионер, увы, больше не видел. Заведено уголовное дело.
