Что настрого запрещено в Пудов день, 28 апреля 2026 года

Даты светского календаря на 28 апреля — про ценность человеческой жизни. День работников скорой помощи — о тех, кто мчится на помощь, когда случилась беда. И Всемирный день охраны труда — о том, как сделать так, чтобы беда не случилась. Спасать и предотвращать — две стороны одной медали.
Карета, изменившая Москву.
28 апреля 1898 года приказом московского обер-полицмейстера за двумя полицейскими участками — Сущёвским и Сретенским — закрепили по карете скорой помощи. До этого больных и пострадавших на улицах подбирали извозчики, пожарные или полицейские — без медицинской помощи на месте. Первые кареты были куплены на частные пожертвования, в бригаду входили врач, фельдшер и санитар.
Долгие годы праздник оставался неофициальным. На фоне пандемии COVID-19, когда вклад сотрудников скорой стал особенно очевиден, в 2020 году по предложению Президента России он приобрёл официальный статус. Сегодня служба скорой помощи — это единая система с тысячами станций, санитарной авиацией и научно-исследовательскими институтами.
Память о погибших и забота о живых.
Цифры впечатляют: по оценкам МОТ, ежегодно в результате несчастных случаев на работе погибают и получают травмы более 2 миллионов человек. Праздник призван привлечь внимание к этой проблеме и продвигать культуру безопасности.
В России охрана труда имеет давнюю историю. Ещё при императрице Елизавете Петровне вышел закон, ограничивающий ночной труд на фабриках. Михаил Ломоносов выступал против работы детей на заводах и писал о безопасности горных работ. В 1882 году запретили труд детей до 12 лет, появилась фабричная инспекция. Сегодня вопросы охраны труда регулируются Трудовым кодексом, а тема 2025 года — использование искусственного интеллекта и цифровизация для безопасности.
Эти два праздника на одной дате — диалог между экстренной помощью и профилактикой. Скорая спасает здесь и сейчас, когда система дала сбой. Охрана труда стремится этот сбой предотвратить. Одно без другого не работает.
Так что 28 апреля — день, чтобы сказать «спасибо» фельдшеру, который приехал по вызову в три часа ночи. И задуматься: а всё ли в порядке с безопасностью на нашем рабочем месте? И тот и другой вопрос — о жизни. Просто под разными углами.
А еще 28 апреля — День черничного пирога, который непременно надо испечь и порадовать им своих близких.
Пуд — пчельник.
В церковном календаре это день памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Ученики и последователи святого апостола Павла, которые вместе с ним проповедовали слово Божие. В народной традиции святой Пуд дал название этому дню, а его имя оказалось созвучно с «пудом» (мерой веса), что связывали с достатком и медовым изобилием.
В народном календаре этот день получил яркие и говорящие названия: Пудов день, Пуд — пчельник, День пасечника, Пчелиный праздник.
Название «Пуд — пчельник» возникло не случайно. К этому времени на большей части Руси устанавливалось стабильное тепло, появлялись первые цветы, и пчеловоды начинали новый сезон. В народе говорили: «На день святого Пуда вынимай пчел из-под спуда», «У кого медок и маслице — у того и праздничек».
Этот день считался пчелиным праздником, потому что наши предки относились к этим насекомым с особым почтением. Пчела почиталась как священное насекомое, Божья угодница, доставляющая воск на свечи. Верили, что пчела жалит только грешников, а у добрых людей пчелы водятся и хорошо роятся.
Смотрины пасеки.
Пчёлы были главными персонажами дня. На Руси их считали чуткими насекомыми, способными предсказывать погоду, а также надёжными индикаторами человеческой доброты.
И главным обрядом дня были пчелиные смотрины — осмотр пасеки и вынос пчёл. Пчеловоды проверяли, хорошо ли пчёлы перезимовали, все ли здоровы. Если подопечные благополучно пережили зиму — значит будет много мёда. В тёплую погоду ульи выносили из омшаников и ставили на свежий воздух, рядом с цветущими деревьями.
С пчёлами было связано множество поверий. Верили — если воткнуть в улей осетровую косточку, пчёлы в нём болеть не будут и никогда не заблудятся. Пчёл нельзя было продавать — только выменивать на что-либо.
На Пудов день во многих регионах, как правило, уже распускались почки калины и рябины, и знахари отправлялись в лес за целебным сырьём. Из почек готовили настои, которые лечили мужские и женские болезни, использовали при воспалениях и грибковых заболеваниях.
Обряды 28 апреля: на достаток и успех.
Особый обряд был связан с лечением зубной боли. Нужно было подойти к рябине и сказать: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть». После этого ягоды с этого дерева употреблять в пищу запрещалось, иначе боль возвращалась назад.
Утром на Руси было принято извлекать последние запасы мёда и угощаться им с чаем. Верили, что такая традиция привлекает достаток и успех в семейном деле пчеловодства. До обеда было хорошей приметой съесть много мёда и сладостей — это сулило сытую и счастливую жизнь.
За чаем загадывали желания на новый сезон, читали специальные заговоры на обилие мёда.
Согласно обычаю, в Пудов день следовало сменить нательное бельё и постельные принадлежности. Люди верили, что сон в свежей постели принесёт мир дому, защитит от невзгод и укрепит семью.
Также в этот день устраивали смотрины женихов.
В старину невеста, прежде чем дать согласие на брак, проверяла жениха. Парня ставили под деревом, где гнездились пчёлы, и наблюдали за поведением насекомых. Если они не обращали никакого внимания на жениха, то быть свадьбе — значит, человек добрый и пчёлы его не жалят.
Запреты Пудова дня.
Чего категорически нельзя было делать 28 апреля?
Обижать пчёл, убивать их, прогонять со двора — главный запрет дня. Если пчела залетела в дом, её нельзя убивать, нужно открыть окно и выпустить. Верили, что это к удаче, а убийство пчелы — к большой беде.
Ломать ветви калины и рябины — к зубной боли и проблемам с зубами.
Работать от зари до зари, перерабатывать, засиживаться допоздна — можно навлечь на себя и весь род несчастья.
Давать взаймы деньги или вещи — возвращения не дождешься, лишишься денежной удачи.
Делиться с другими людьми личными тайнами и планами — они станут известны всем, а задуманное может не сбыться.
Перетряхивать матрасы и подушки — можно вытрясти из дома своё счастье и благополучие.
Выносить мусор после заката — вместе с ним уйдёт удача.
Спать на старом постельном белье — к ссорам и разладу в отношениях.
Измерять рост и объёмы тела — можно навлечь на себя проблемы со здоровьем.
Есть яйца от чёрной курицы — к проблемам со зрением.
Ходить на кладбище — можно навлечь беду.
Ругаться с родителями мужа или жены — согласия с ними никогда не будет.
Хранить иглы на видном месте — беды на семью посыплются.
Ссориться, завидовать, сквернословить — к большой беде.
Одним словом, 28 апреля — это день почитания пчёл — священных насекомых, Божьих угодниц, дающих воск и мёд.
Центральное место занимает культ пчелы как символа трудолюбия, чистоты и божественной благодати. Интересно переплетение христианской памяти об апостолах Аристархе, Пуде и Трофиме с древнейшими, дохристианскими верованиями в магические свойства пчёл и их способность предсказывать погоду и отличать добрых людей от злых.
Ритуал проверки жениха пчёлами — яркий пример народной «экспертизы» нравственных качеств человека. День насыщен практическими делами (осмотр пасеки, сбор почек, медовая трапеза, смена белья) и одновременно пропитан идеей семейного благополучия, защиты от невзгод и привлечения достатка. Многочисленные запреты (на обиду пчёл, на рубку рябины, на работу до зари, на долги, на откровенность, на перетряхивание матрасов) направлены на сохранение гармонии с природой, семейного мира и личной удачи.
Как прожить 28 апреля: медовое утро.
Как современному человеку применить традиции предков для своего благополучия, адаптировав их к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Почтите пчёл (хотя бы мысленно). Купите баночку мёда у местного пасечника, съешьте ложку мёда на завтрак. Если увидите пчелу — не пугайтесь и не прогоняйте, просто дайте ей улететь. По поверью, это к удаче.
2. Устройте «медовое» утро. На завтрак съешьте что-то сладкое с мёдом — блинчики, тосты, просто чай с мёдом. По древней традиции, это привлекает достаток и сулит сытую жизнь.
3. Смените постельное бельё. Сегодня отличный день, чтобы постелить свежее бельё. По поверью, это приносит мир в дом и укрепляет семью. А заодно и просто приятно спать на чистом.
4. Не работайте допоздна. Постарайтесь закончить все дела до заката и устроить себе спокойный вечер. По примете, работа до зари накликает несчастья.
5. Не давайте в долг и не берите взаймы. Если просят деньги в долг, вежливо откажитесь или предложите помощь другим способом. Считается, что одолженное в этот день не вернётся.
6. Не рассказывайте о своих планах. Попробуйте сегодня сохранить в тайне свои мечты и проекты. Это древний способ «не сглазить» и донести задуманное до логического завершения.
7. Не ссорьтесь и не ругайтесь. Проведите день в мире с собой и близкими. Особенно старайтесь не конфликтовать с родителями супруга — по поверью, согласия с ними потом не будет.
8. Понаблюдайте за природой. Выгляните в окно: летают ли пчёлы? Как ведут себя птицы? Распустились ли почки на рябине? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
9. Проверьте свои запасы. Как пчеловоды осматривали пасеку, так и вы можете провести ревизию запасов мёда, круп, консервации. Наведите порядок в кухонных шкафах.
10. Испеките что-нибудь с мёдом. Медовик, пряники или просто добавьте мёд в выпечку. Соберите семью за чаепитием — это укрепит отношения и создаст уют.
Приметы дня на 28 апреля:
Пчелы активничают в улье перед восходом — к сильному дождю.
Пчелы сидят в ульях и не летят в поле — к дождю.
Пчелы озлобленные, жалят — к засухе.
Пчелы летают у деревьев — к хорошей погоде.
Пчелы улетают на дальние поля — к ясной и тёплой погоде.
Пчела залетела в дом — к удаче или приходу гостей.
Пчела села на руку — к деньгам.
Пчела кружит над головой — к успеху, карьерному росту.
Пчела над головой ребёнка — будет успешным.
Грачи играют — к солнечной и тёплой погоде.
Днём ясно, а к вечеру облака сгущаются — погода изменится, возможен дождь.
Красная заря — к дождю и ветру.
По оврагам земля замёрзла — к плохому урожаю.
Черемуха зацвела — пора отправляться за лещами.
Дуб листья распустил — нужно готовить блесну для ловли щуки.