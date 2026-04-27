В Волгограде Пост № 1 отметил 60-летие в новом здании

Сегодня, 27 апреля, в Волгограде состоялось открытие.

нового помещения Центра «Пост № 1». Как.

Сегодня, 27 апреля, в Волгограде состоялось открытие.

нового помещения Центра «Пост № 1». Как сообщили в администрации Волгограда, церемонию.

открытия, приуроченную к 60-летнему юбилею создания Поста № 1, посетили ветераны.

постовского движения, а также делегации Постов № 1 из других городов России.

В ходе торжественного мероприятия у Вечного огня на Аллее.

Героев была объявлена минута молчания в память о первых часовых, которые ушли.

из жизни, постовцев, погибших в зоне проведения специальной военной операции,

бойцов, отдавших свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. К.

подножию мемориала участники возложили живые цветы и венки. Торжественным.

маршем прошел Почётный караул. На Всероссийскую вахту памяти к Вечному огню.

города-героя Волгограда заступили ребята из Новороссийска,

Севастополя, Смоленска, Ростова-на Дону и Нижнего Новгорода.

Пост № 1 заработал в Волгограде ровно 60 лет назад. Раньше.

он ютился в полуподвальном помещении. Но в прошлом году губернатором.

Волгоградской области Андреем Бочаровым было принято решение о передаче.

муниципалитету помещения бывшего театра кукол на проспекте Ленина для.

размещения в нем Поста № 1.

Помещение было капитально отремонтировано, была закуплена новая мебель и новая форма для.

ребят, после чего в просторное помещение переехали постовцы.

Фото администрации Волгограда.