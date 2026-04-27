В Волгограде Пост № 1 отметил 60-летие в новом здании

Сегодня, 27 апреля, в Волгограде состоялось открытие.
нового помещения Центра «Пост № 1». Как сообщили в администрации Волгограда, церемонию.
открытия, приуроченную к 60-летнему юбилею создания Поста № 1, посетили ветераны.
постовского движения, а также делегации Постов № 1 из других городов России.
В ходе торжественного мероприятия у Вечного огня на Аллее.
Героев была объявлена минута молчания в память о первых часовых, которые ушли.
из жизни, постовцев, погибших в зоне проведения специальной военной операции,
бойцов, отдавших свою жизнь за Родину в годы Великой Отечественной войны. К.
подножию мемориала участники возложили живые цветы и венки. Торжественным.
маршем прошел Почётный караул. На Всероссийскую вахту памяти к Вечному огню.
города-героя Волгограда заступили ребята из Новороссийска,
Севастополя, Смоленска, Ростова-на Дону и Нижнего Новгорода.
Пост № 1 заработал в Волгограде ровно 60 лет назад. Раньше.
он ютился в полуподвальном помещении. Но в прошлом году губернатором.
Волгоградской области Андреем Бочаровым было принято решение о передаче.
муниципалитету помещения бывшего театра кукол на проспекте Ленина для.
размещения в нем Поста № 1.
Помещение было капитально отремонтировано, была закуплена новая мебель и новая форма для.
ребят, после чего в просторное помещение переехали постовцы.
Фото администрации Волгограда.