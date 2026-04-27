Энергетики проверят теплосети трёх районов Перми на максимальную температуру

В ночь с 27 на 28 апреля на ТЭЦ-6 будет происходить плановый подъём температуры до 100 градусов. 28 апреля, в день проведения испытаний, социальные объекты — детские сады, школы, больницы и другие — должны отключиться от системы теплоснабжения. После этого температура горячей воды в трубах будет постепенно увеличиваться до 125 градусов. Такой нагрев будет держаться ориентировочно с 10:00 до 13:00. По плану испытаний до 16:00 произойдёт снижение температуры до значений согласно диспетчерского графика. С 16:00 до 20:00 подача тепла будет выведена на нормативный режим.