В минприроды сообщили об инвесторах, которые займутся утилизацией жировых отходов

По словам Оксаны Астаховой, оба предприятия заработают до конца 2027 года.

В Калининградской области появятся два новых предприятия, которые займутся утилизацией жировых отходов с промышленных предприятий. Об этом министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова сообщила «Новому Калининграду» в понедельник, 27 апреля.

«Это изначально одна из острых тем была, которую поднимали в торгово-промышленной палате, — напомнила Астахова. — Для предприятий, у которых образуется жировой отход, сегодня нет конкурентной среды, так как “Полекс-Эко” (предприятие, имеющее установку по сжиганию жировых отходов — прим. “Нового Калининграда”) берёт достаточно большую плату, что как раз ложится в себестоимость продукции. И все поэтому избегают: кто сливает в систему, кто куда».

Министр сообщила, что в правительстве было принято решение о передаче двум инвесторам земельных участков без торгов.

«И сейчас вот эти 65 000 тонн дополнительных объёмов [жидких отходов] будут введены у нас до конца 2027 года, — добавила Астахова. — То есть первый из них уже запускает линию в 2026 года (это посёлок Степное), они уже сейчас вышли на этап лицензирования. И второе предприятие на базе “Водоканала” с инвестором совместно находится в микрорайоне имени Космодемьянского. Но они ещё хотят кроме обезвреживания путём сжигания попробовать компостирование. Проект там на стадии разработки».

Напомним, что в августе 2024 года председатель КТПП Феликс Лапин заявлял, что в Калининградской области после отказа полигонов ТБО принимать иловые и жировые отходы существовала реальная опасность остановки пищевых производств. При этом, как сообщал тот же Лапин, сжигание как альтернативный вариант утилизации оказалось существенно дороже вывоза.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше