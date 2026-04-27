Главред NEWS.ru Сабурова стала лауреатом бизнес-премии BEST.RU

В Москве прошла церемония вручения ежегодной премии BEST.RU «Компания | Персона года», которая состоялась в знаменитом ресторане Savoy в центре города. Мероприятие собрало ведущих представителей бизнес-сообщества для чествования выдающихся достижений в различных сферах.
Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова стала победительницей в номинации «Медиа/персона года». Она поделилась своими впечатлениями, отметив, что несмотря на значительные изменения в 2026 году, её команда сумела сохранить своё место среди 15 крупнейших новостных сайтов.
Ольга Сабурова выразила глубокую благодарность за награду, подчеркнув её значимость и весомость в профессиональной среде. Она отметила, что прошедший год был непростым, но именно в такие моменты проявляются истинные возможности. По её словам, полученная премия стала для команды важным подтверждением правильности выбранного пути.
В своём обращении Ольга Сабурова дала ценные советы начинающим в медиаиндустрии, выделив три ключевых качества: гибкость, стрессоустойчивость и коммуникабельность. Она подчеркнула, что в современном мире успех невозможен без умения адаптироваться, сохранять спокойствие в сложных ситуациях и эффективно взаимодействовать с другими людьми. Именно эти качества помогают строить прочные партнёрства и создавать долговечные проекты.
Премия BEST.RU, учреждённая в 1998 году, является признанным символом профессионализма и успеха. Она проводит отбор и награждение Компаний|Брендов|Персон, усилия которых приносят пользу обществу и обеспечивают рост бизнеса.
В этом году в номинации «Медиа» победителем стал портал «Чемпионат», в категории «Компания года / финансы» первое место заняла компания «РЕСО-Гарантия», лучшим IT-сервисом был признан РТК-ЦОД, а бренд Savoy стал лидером в номинации «Услуги и сервис». В «Креативной индустрии» победу одержала марка LIA MANZONI, а в FMGG — компания «Прогресс».