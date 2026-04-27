23,5 млн рублей потратят на новую АНО в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде принято решение о создании автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр развития территорий». Об этом сообщили на сайте городской Думы в проекте решения, внесенном на рассмотрение депутатов. Учредителем организации выступает муниципальное образование город Нижний Новгород, а полномочия учредителя возложены на городскую администрацию.
Основной целью новой структуры станет оказание услуг в сфере благоустройства территорий и создание комфортных условий для жизни горожан. Кроме того, в полномочия АНО войдут мероприятия по охране окружающей среды, лесов и водных объектов, а также мониторинг состояния территорий и формирование экологической культуры у населения. Докладчиком по вопросу создания организации выступает директор департамента по безопасности и мобилизационной подготовке.
Согласно финансово-экономическому обоснованию, на функционирование «Центра развития территорий» из городского бюджета планируется дополнительно выделить 23 544 250 рублей. Профильные комиссии гордумы уже рассмотрели данный вопрос, а окончательное решение по утверждению бюджета и созданию АНО будет принято на плановом заседании 28 апреля.
Ранее спикер Думы Нижнего Евгений Чинцов встретился с Владимиром Путиным.