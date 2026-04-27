Почти 120 человек прошли семейную диспансеризацию в Нижнем Новгороде

Напомним, регулярные профилактические осмотры остаются основой здорового общества. Взрослые могут проходить их ежегодно, а диспансеризация до 39 лет положена раз в три года, после 40 — каждый год. Для мужчин и женщин от 18 до 49 лет предусмотрена также проверка репродуктивного здоровья. Записаться на все виды профилактических мероприятий можно в отделениях медпрофилактики по месту прикрепления или через портал Госуслуг.