Почти 120 человек прошли семейную диспансеризацию в Нижнем Новгороде

Почти 120 жителей Нижнего Новгорода приняли участие в профилактической акции «Семейная диспансеризация». Она состоялась на площадке городской поликлиники № 30 и объединила 23 семьи, сообщает пресс-служба правительства региона.
Медики поликлиник № 30 и № 39 помогли взрослым и детям проверить здоровье всего за один день. Пока родители сдавали анализы, делали ЭКГ, флюорографию и маммографию, с детьми работали педиатры и узкопрофильные специалисты. Такой подход позволил пройти полный профосмотр всем членам семьи одновременно и без очередей.
Родители, особенно из многодетных семей, отметили удобство формата: совместный визит в поликлинику избавил их от необходимости многократных поездок в медучреждение. Благодаря высокому спросу и положительным отзывам акцию решили сделать регулярной. Информацию о следующих датах опубликуют на официальных ресурсах поликлиник.
Напомним, регулярные профилактические осмотры остаются основой здорового общества. Взрослые могут проходить их ежегодно, а диспансеризация до 39 лет положена раз в три года, после 40 — каждый год. Для мужчин и женщин от 18 до 49 лет предусмотрена также проверка репродуктивного здоровья. Записаться на все виды профилактических мероприятий можно в отделениях медпрофилактики по месту прикрепления или через портал Госуслуг.
Акция организована в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он объединяет 11 федеральных проектов, направленных на модернизацию здравоохранения, борьбу с основными заболеваниями и развитие медицинской реабилитации.