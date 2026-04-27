Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 120 человек прошли семейную диспансеризацию в Нижнем Новгороде

Акция прошла в поликлинике № 30, за один день осмотр прошли 23 семьи.

Источник: Комсомольская правда

Почти 120 жителей Нижнего Новгорода приняли участие в профилактической акции «Семейная диспансеризация». Она состоялась на площадке городской поликлиники № 30 и объединила 23 семьи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Медики поликлиник № 30 и № 39 помогли взрослым и детям проверить здоровье всего за один день. Пока родители сдавали анализы, делали ЭКГ, флюорографию и маммографию, с детьми работали педиатры и узкопрофильные специалисты. Такой подход позволил пройти полный профосмотр всем членам семьи одновременно и без очередей.

Родители, особенно из многодетных семей, отметили удобство формата: совместный визит в поликлинику избавил их от необходимости многократных поездок в медучреждение. Благодаря высокому спросу и положительным отзывам акцию решили сделать регулярной. Информацию о следующих датах опубликуют на официальных ресурсах поликлиник.

Напомним, регулярные профилактические осмотры остаются основой здорового общества. Взрослые могут проходить их ежегодно, а диспансеризация до 39 лет положена раз в три года, после 40 — каждый год. Для мужчин и женщин от 18 до 49 лет предусмотрена также проверка репродуктивного здоровья. Записаться на все виды профилактических мероприятий можно в отделениях медпрофилактики по месту прикрепления или через портал Госуслуг.

Акция организована в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Он объединяет 11 федеральных проектов, направленных на модернизацию здравоохранения, борьбу с основными заболеваниями и развитие медицинской реабилитации.