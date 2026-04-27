Экс-депутата Прикамья Константина Окунева оставили в СИЗО до 27 июня

Экс-депутат заксобрания Пермского края Константин Окунев* останется в СИЗО до 27 июня, передаёт «Ъ-Прикамье».
Такое решение 27 апреля принял Пермский краевой суд, рассмотрев жалобу защиты политика на продление ему срока ареста в СИЗО. По информации Properm.ru, адвокат просил сменить ему меру пресечения на домашний арест.
Напомним, политика задержали в аэропорту «Большое Савино» в конце октября. Сотрудники УФСБ по Пермскому краю возбудили в его отношении дело по статье о публичных призывах к терроризму. По версии следствия, экс-депутат вёл телеграм-канал, содержащий явные призывы к насилию в отношении главы государства.
Сам Константин Окунев не отрицает наличие постов, однако заявляет, что они имели иронический характер.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что Ленинский суд Перми постановил заключить политика под стражу 30 октября 2025 года. Срок содержания экс-депутата под арестом несколько раз продлевали.
* внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.