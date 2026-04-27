Самке зубра из нижегородского зоопарка «Лимпопо» выбрали имя

Самке зубра из зоопарка «Лимпопо» в Нижнем Новгороде выбрали имя. Теперь ее зовут Леся, рассказали представители зоопарка.
Имя для новой подопечной выбирали сами нижегородцы.
Напомним, что трехгодовалая самка зубра прибыла из Беларуси в преддверии Дня единения народов России и Белоруссии, отмечаемого 2 апреля, и уже осваивается на новом месте. Ее адаптация проходит хорошо.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что гмалайский медведь Моган вышел из спячки в нижегородском зоопарке «Лимпопо».
Узнать больше по теме
