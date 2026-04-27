18 деревьев повалило штормовым ветром в Нижнем Новгороде

В ближайшее время синоптики обещают нижегородцам дождь со снегом.

Источник: Живем в Нижнем

Сильный ветер повалил в Нижнем Новгороде 18 деревьев. Об этом 27 апреля рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

За один день в городе прошли дожди, снег и град в «сопровождении» сильного ветра с порывами до 23 м/с. В ближайшее время Нижний Новгород, по прогнозам синоптиков, накроют затяжные осадки в виде дождя со снегом.

«К ликвидации последствий штормового ветра привлечены администрации районов, дорожные службы, энергосберегающие организации, аварийно-спасательный отряд управления ГО ЧС, ДУКи. Мониторим также ситуацию на дорогах», — отметил Юрий Шалабаев.

Мэр поручил держать спецтехнику с противогололедными материалами наготове. На данный момент обработка дорог не требуется.

«При такой погоде личная внимательность тоже крайне важна. Будьте внимательны при передвижении по городу, а в грядущий снег лучше отказаться от личного транспорта на летней резине», — добавил мэр.

Напомним, к работе в условиях сильного ветра в Нижегородской области готовы 573 энергетика.