18 деревьев повалило штормовым ветром в Нижнем Новгороде

Сильный ветер повалил в Нижнем Новгороде 18 деревьев. Об этом 27 апреля рассказал мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
За один день в городе прошли дожди, снег и град в «сопровождении» сильного ветра с порывами до 23 м/с. В ближайшее время Нижний Новгород, по прогнозам синоптиков, накроют затяжные осадки в виде дождя со снегом.
«К ликвидации последствий штормового ветра привлечены администрации районов, дорожные службы, энергосберегающие организации, аварийно-спасательный отряд управления ГО ЧС, ДУКи. Мониторим также ситуацию на дорогах», — отметил Юрий Шалабаев.
Мэр поручил держать спецтехнику с противогололедными материалами наготове. На данный момент обработка дорог не требуется.
«При такой погоде личная внимательность тоже крайне важна. Будьте внимательны при передвижении по городу, а в грядущий снег лучше отказаться от личного транспорта на летней резине», — добавил мэр.
Напомним, к работе в условиях сильного ветра в Нижегородской области готовы 573 энергетика.